СМИ: на Украине судостроительный завод продали в десять раз ниже стартовой стоимости

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Николаевский судостроительный завод "Океан" продан за 122,1 млн гривен (около $4 млн), при этом стартовая стоимость предприятия перед началом торгов составляла 1,16 млрд гривен (около $40 млн).

Об этом в понедельник сообщила ликвидатор предприятия Ирина Сербин агентству УНИАН.

"Изначально стартовая цена предприятия составляла 1,8 млрд гривен ($65 млн), но после нескольких несостоявшихся аукционов перед сегодняшними торгами она снизилась до 1,16 млрд гривен. Сами торги проходили со снижением начальной стоимости", - говорится в сообщении агентства.

Новым владельцем завода стало общество с ограниченной ответственностью "Аннона".

Николаевский судостроительный завод "Океан" основан в 1951 году. Он расположен в южной части Николаева, на левом берегу реки Южный Буг с выходом к Черному морю. Заводу принадлежит участок площадью около 101 гектара, а также 42 гектара водной акватории. Завод занимался постройкой траулеров, крупнотоннажных судов, нефтерудовозов. В 2012 году чистый убыток завода составил 159 млн гривен (около $20 млн по действующему тогда курсу). В 2013 году Николаевский суд признал завод "Океан" банкротом, однако позже Высший хозяйственный суд отменил это решение.

Повторно завод признан банкротом в 2015 году, тогда же суд назначил процедуры по ликвидации предприятия.