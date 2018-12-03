Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель палаты Вячеслав Володин.

"Сэкономлено около полумиллиарда по расходным полномочиям Госдумы", - сказал политик. "В том числе более 100 млн по фонду оплаты труда депутатов [из 3,4 млрд]", - уточнил он, добавив, что эти средства будут возвращены в бюджет.

Володин пояснил, что экономия достигнута в том числе благодаря тому, что в соответствии с принятыми поправками в регламент депутаты при пропуске пленарного заседания пишут заявления об отпуске за свой счет.

Уважительной причиной для пропуска заседания для парламентариев является болезнь, командировка или отпуск. Ранее глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова поясняла, что депутаты нередко оформляют отпуск за свой счет, так как во многих городах страны и за рубежом проходят мероприятия, на которых они должны присутствовать, однако в регламенте такая причина не содержится.