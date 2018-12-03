Медведев: нацпроект по развитию МСП будет способствовать выведению бизнеса "из тени"

ГОРКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Реализация национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать выведению бизнеса "из тени", а количество индивидуальных предпринимателей в стране может вырасти примерно на 2 млн человек. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы планируем поддержать процесс легализации бизнеса и доходов, которые скрываются в настоящее время в теневом секторе. По разным оценкам, это от 14 до 16 млн человек, примерно каждый десятый житель нашей страны. И только легализация такого рода работников способна увеличить число индивидуальных предпринимателей", - сказал Медведев.

По его словам, государство также планирует расширить допуск малого и среднего бизнеса к информационным, образовательным и сбытовым сервисам. "Планируется сделать более доступными льготные кредиты и лизинг", - сказал Медведев.