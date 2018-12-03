Глава МИД Германии считает, что отказ Берлина от "Северного потока - 2" навредит Киеву

ТАСС, 3 декабря. Выход Германии из проекта "Северный поток - 2" не приведет к остановке строительства, но лишь ограничит возможности немецкой стороны защищать сохранение поставок газа через Украину. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Он все равно будет построен, но при этом не будет никого, кто отстаивал бы альтернативный маршрут транзита газа через Украину. Именно поэтому мы считаем важным оставаться политически вовлеченными", - приводит агентство Reuters слова министра.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила важность того, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после ввода в строй "Северного потока - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.