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Глава МИД Германии считает, что отказ Берлина от "Северного потока - 2" навредит Киеву

Хайко Маас подчеркнул, что газопровод все равно будет построен, а выход страны из проекта лишь ограничит возможности защищать сохранение поставок газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас AP Photo/Markus Schreiber
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© AP Photo/Markus Schreiber

ТАСС, 3 декабря. Выход Германии из проекта "Северный поток - 2" не приведет к остановке строительства, но лишь ограничит возможности немецкой стороны защищать сохранение поставок газа через Украину. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

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"Он все равно будет построен, но при этом не будет никого, кто отстаивал бы альтернативный маршрут транзита газа через Украину. Именно поэтому мы считаем важным оставаться политически вовлеченными", - приводит агентство Reuters слова министра.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила важность того, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после ввода в строй "Северного потока - 2".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияМаас, Хайко
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