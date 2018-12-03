Президент Польши заявил, что страна не сможет полностью отказаться от угля в энергетике

КАТОВИЦЕ, 3 декабря. /ТАСС/. Польская энергетика во многом опирается на уголь, и республика не собирается полностью отказываться от этого энергоносителя. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в ходе Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата.

"Уголь - стратегический для Польши источник энергии", - сказал он, подчеркнув, что, "по оценке специалистов, запасов угля в стране хватит на 200 лет".

"Сложно себе представить полный отказ от нашего стратегического сырья", - указал президент Польши, заверив, что республика будет развивать атомную энергетику и другие чистые технологии.