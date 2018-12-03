Власти Ставрополья попросили из федерального бюджета средства на ремонт санаториев

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ремонт и модернизация инфраструктуры санаториев и курортов Ставропольского края требует на протяжении шести лет по 3,5 млрд рублей в год. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы считаем, что на проекты по реконструкции, капитальному ремонту, новому строительству [санаториев и курортов] нам необходимо на протяжении ближайших шести лет по 3,5 млрд рублей в год", - сказал он.

По мнению Владимирова, для привлечения частных инвесторов в санаторно-курортный комплекс необходимо создавать механизмы поддержки, сходные с теми, что создаются для инвесторов в сфере промышленности и сельского хозяйства. "Мы предполагаем, что такие же нормы поддержки [как для бизнеса] должны быть оказаны нашим санаториям. Реконструировать санатории можно только путем поднятия стоимости путевки, что сразу приведет к падению заезда людей, поэтому мы просим у государства 3,5 млрд рублей в год, чтобы нам в программу реконструкции и капитального ремонта санаториев механизмы экономического стимулирования этих работ заложить и выполнить", - пояснил он.

Стратегия развития санаторно-курортного комплекса утверждена распоряжением правительства от 26 ноября. Цель документа - увеличить число граждан, получающих санаторно- курортное лечение, увеличить количество санаторно-курортных организаций и мест в них, повысить инвестиционную привлекательность лечебно-оздоровительных местностей и курортов, создать условия для привлечения частных инвестиций в эту сферу. Сейчас, согласно данным государственного реестра курортного фонда Российской Федерации 44% санаторно-курортных организаций отнесены к государственной форме собственности, 3% - к муниципальной, 53% - к частной форме собственности. Наибольшее количество государственных санаторно-курортных организаций сосредоточено в Республике Крым, Краснодарском крае и Ставропольском крае.