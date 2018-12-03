Медведев: подготовку уточнений в нацпроекты нужно завершить к 1 января 2019 года

ГОРКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Подготовку уточнений в паспорта национальных проектов нужно завершить к 1 января 2019 года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы продолжаем актуализировать национальные приоритеты исходя из тех изменений, которые вносятся в целый ряд программ. Их подготовку нужно завершить к 1 января 2019 года, чтобы в паспортах нацпроектов более четко был отражен вклад каждого из них в достижение национальных целей развития, а также было обозначено, какие мероприятия получат приоритетное финансирование, и где будут концентрироваться ресурсы", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что параллельно завершается работа в регионах над их собственными приоритетными проектами, что также может потребовать некоторых уточнений на федеральном уровне. Он напомнил, что на сегодняшнем заседании планируется обсудить корректировки в нацпроекты в сферах труда и занятости, развитие малого бизнеса и экспорта. В частности, говоря о нацпроекте "Международная кооперация и экспорт", глава правительства отметил, что он состоит из пяти федеральных проектов, предусматривающих разные механизмы государственной поддержки.

"В 2021 году планируем завершить создание гибкой линейки финансовых инструментов, включая расширенное экспортное и акционерное финансирование", - добавил Медведев. По его словам, отдельный федеральный проект направлен на увеличение экспорта сельхозпродукции благодаря развитию профильной инфраструктуры и системы продвижения российских сельхозтоваров. Также разработаны меры по улучшению логистики международной торговли, либерализации законодательства, развитию институтов поддержки экспорта. "Мы рассчитываем на активное участие наших институтов развития в поддержке экспорта через соответствующие структуры", - добавил премьер-министр.