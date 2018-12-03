Завод "Электроцинк" с января по сентябрь нарастил прибыль более чем в 1,5 раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль завода "Электроцинк" (входит в состав Уральской горно-металлургической компании, УГМК) во Владикавказе с января по сентябрь текущего года составила 291,9 млн рублей. Это превышает показатели аналогичного периода 2017 года более чем в 1,7 раза, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

После пожара в цехе электролиза "Электроцинка" 21 октября в Северной Осетии был поднят вопрос о закрытии производства в связи с возможным ухудшением экологической обстановки. Парламент республики в ответ на запросы жителей обратился к федеральным властям и УГМК с просьбой закрыть предприятие. На заводе работают 1,8 тыс. человек, сейчас для них введен режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней заработной платы.

"Чистая прибыль за 9 месяцев текущего года составила 291,9 млн рублей, что выше плана на 150,7 млн рублей (9 месяцев 2017 года - 168,1 млн рублей)", - говорится в сообщении. На мероприятия по охране окружающей среды за 9 месяцев было направлено 86,4 млн рублей, отметили в пресс- службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, прибыль от продаж составила 653,2 млн рублей, что на 115,2 млн рублей выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таким образом, прибыль от продаж выросла более чем на 17,6%.

По данным пресс-службы, с января по сентябрь текущего года план выпуска товарного цинка был перевыполнен. "За три квартала предприятие произвело 59 012 тонн цинка", - отметили там. Показатели 2017 года - 51 887 тонн. В пресс-службе также сообщили, что реализация продукции, работ и услуг на "Электроцинке" за девять месяцев составила более 4 млрд рублей при плановых показателях 3,8 млрд рублей (3,4 млрд рублей - за 9 месяцев 2017 года).

Предприятие по итогам 9 месяцев перечислило во все уровни бюджетов налогов на сумму 711,6 млн рублей. По итогам прошлого года выплаты по налогам составили 938,5 млн рублей.

О предприятии

По данным отчета УГМК за 2017 год, "Электроцинк" - второе в РФ предприятие по объемам производства цинка (95 тыс. тонн ежегодно), уступающее только Челябинскому электролитному заводу, мощность которого составляет 180 тыс. тонн в год. Также предприятие во Владикавказе производит кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы.

На заводе реализуется программа перспективного развития на 2018-2022 годы. Ее цель - снижение экологических рисков за счет замены устаревшего, морально и физически изношенного оборудования. Общий объем инвестиций по программе превысит 10 млрд рублей.