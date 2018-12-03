В порту Калининграда завершилось строительство плавучего терминала СПГ

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Строительство плавучего терминала по хранению и регазификации СПГ в порту Калининграда завершилось, сообщил в понедельник во время прямого эфира на телеканале ГТРК "Калининград" губернатор Антон Алиханов.

"У нас создаются и расширяются подземные хранилища газа. Закончено строительство платформы регазификации, уже выдвинулся в нашу сторону газовоз, который, если нужно, будет обслуживать наши потребности в режиме, скажем так, изолированного функционирования", - сказал Антон Алиханов.

Проект строительства плавучего терминала по хранению и регазификации СПГ в порту Калининграда реализуют дочерние компании "Газпрома" - Gazprom Marketing&Trading (GM&T) и "Газпром флот". Соответствующее соглашение они подписали в августе 2015 года.

Планируется, что сырье на терминал будет поступать с Балтийского СПГ, а также с планируемой третьей очереди "Сахалин-2".

Калининградская область снабжается газом по газопроводу по системе магистральных газопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Строительство терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа на побережье Балтийского моря в районе города Зеленоградск было начато в целях снятия зависимости региона от поставок газа через территории иностранных государств.

Терминал будет подключен к существующему газопроводу в районе Калининградского подземного хранилища газа, что даст возможность как направлять газ потребителям области, так и закачивать его в хранилище. Процесс регазификации СПГ будет осуществляться на плавучей регазификационной установке. Мощность терминала составит 2,7 млрд кубометров газа в год.