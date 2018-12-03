ФАС оштрафовала Metro за рассылку рекламы скидок на вина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России оштрафовало торговую сеть Metro Cash & Carry на 300 тыс. рублей за неисполнении предписания о прекращении нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении ведомства.

Ранее УФАС признало Metro виновной в распространении рекламы через sms и в мессенджере Viber с предложениями скидок на вина и предписало прекратить рассылку. Торговая сеть уведомила службу об исполнении предписания, однако рассылка спама в Viber с предложением скидок на французские вина в сопровождении изображения бокала вина все равно продолжилась, отмечается в сообщении.

Реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более разрешается только в местах розничной продажи алкогольной продукции, напомнили в УФАС.

"Подобные действия наносят урон в первую очередь самой компании. Взыскание за игнорирование предписания о прекращении нарушения закона о рекламе может достигать до 500 тыс. рублей. Не игнорировать установленные сроки, не вводить потребителей в заблуждение, не нарушать закон и исправлять допущенные нарушения - приоритетная задача самих нарушителей", - подчеркнул руководитель Московского УФАС Армен Ханян, слова которого приводятся в сообщении.