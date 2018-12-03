В Ставрополье на поддержку молодежного предпринимательства выделят 65 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены направить 65 млн рублей на поддержку молодежного предпринимательства в 2019 году, сообщил в понедельник губернатор края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

В мае 2018 года во время ежегодного послания о социально-экономическом развитии края Владимиров предложил объявить 2019 год в регионе Годом предпринимательства.

"2019 год в Ставропольском крае объявлен Годом предпринимательства. Мы выделяем 500 млн рублей на поддержку предпринимателей, эту цифру увеличиваем до 565 млн рублей. 65 млн рублей хотим отдельно направить на поддержку молодежного предпринимательства через наше управление по молодежной политике", - сказал губернатор.

По его словам, объем поддержки может увеличиться в случае появления дополнительных средств в краевом бюджете.

По данным правительства, число субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) на Ставрополье в 2017 году увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 115 тыс. Поддержку МСБ в регионе оказывают Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае. Также предусмотрены субсидии в различных отраслях, по 17 видам бизнес-деятельности в крае действуют двухлетние налоговые каникулы.