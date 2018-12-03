На Ставрополье ожидают получить в 2019 году более 220 млн рублей за счет курортного сбора

ТАСС, 3 декабря. Сумма курортного сбора в Ставропольском крае по итогам 2019 года может перешагнуть отметку 220 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник губернатор региона Владимир Владимиров.

Закон о курортном сборе приняли в России в июле 2017 года, он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. На Ставрополье сбор с мая введен в четырех городах-курортах - Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.

"Пока 221 млн рублей запланировали на следующий год по курортному сбору", - сказал он, отметив, что территория, на которой действует курортный сбор, в крае расширена не будет. Не планируется также и повышение оплаты за сутки пребывания - она по-прежнему будет составлять 50 рублей. По словам губернатора, в частности, на средства курортного сбора в 2019 году в Пятигорске завершится реконструкция Комсомольского парка, в Железноводске курортную зону соединят с Нижним озером.

Первым объектом в регионе, реконструированным за счет средств курортного сбора, стал терренкур "Лермонтовский" в Железноводске, который был заложен в 1899 году и первоначально состоял из одной горной прогулочной тропы, устроенной вокруг тыльной стороны горы Железной и на западном склоне горы Развалка. По всей протяженности терренкура расположены указатели, оформленные по мотивам произведений Михаила Лермонтова. На средства курортного сбора специалисты заменили освещение, установили новые скамейки и покрытие.