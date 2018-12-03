Минсельхоз не прогнозирует сложностей для потребителей из-за роста оптовых цен на сахар

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не ожидает сложностей для потребителей из-за роста оптовых цен на сахар, потому что ситуация еще будет корректироваться. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Есть определенное отклонение по оптовым ценам на сахар. Оптовая цена на сахар выше, чем в прошлом году, но, в принципе, с учетом того, что мы произведем порядка 6 млн т сахара, а наше внутреннее потребление составляет 5,8 млн т, мы не видим, что будут какието сложности. При этом, по нашей оценке, цена на белый сахар будет корректироваться", - сказал Патрушев.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку ценовой ситуации на рынке сахара, напомнил министр.

Производство сахара в России по итогам 2017 года выросло на 15,9% и достигло 6,7 млн т, побив рекорд 2016 года, когда было произведено 6,2 млн т. Таким образом, 2017 год стал третьим годом подряд, когда Россия и мир находились в стадии перепроизводства сахара, из-за чего и мировая цена, и среднегодовая цена в России на продукцию снижалась. В связи с этим отечественными аграриями было принято решение сократить посевные площади сахарной свеклы на 5,7%, до 1,13 млн га.

Цены на другие продукты

Минсельхоз РФ регулярно мониторит цены на социально значимые продовольственные товары.

"Оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки - на уровне 2017 года. Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года", - доложил Патрушев президенту.

Вице-премьер России Алексей Гордеев поручит руководителям профильных министерств и ведомств, а также властям регионов своевременно формировать зерновые запасы для поддержания цен на социально значимые продукты и стабилизации ситуации со стоимостью хлеба, сообщили ранее сегодня журналистам в пресс-службе заместителя председателя правительства. Важнее всего обеспечить долгосрочную стабилизацию цен на так называемые социальные виды хлеба - буханку и батон, которые пользуются повышенным спросом у малоимущих граждан, сообщила пресс-служба со ссылкой на Гордеева. Это, по его мнению, является главной задачей руководителей регионов. При этом, отмечается в сообщении, по качеству "социальный" хлеб не должен уступать продукции массового спроса.