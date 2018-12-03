В "Газпроме" рассказали об объемах экспорта газа в Европу в 2019 году

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Экспорт газа "Газпрома" в Европу в 2018 году превысит 200 млрд куб. м, в 2019 году "Газпром" планирует выйти на аналогичный объем, сообщил во время телефонной конференции замглавы холдинга Александр Медведев.

"Полагаю, не менее 200 млрд кубометров будет экспортировано и в 2019 году", - сказал Медведев.

По его словам, "Газпром" получает запросы на дополнительные объемы экспорта газа в Европу с 2020 года. "Хочу обратить внимание, что эта цифра - 200 млрд кубометров - вплотную приближается к объему наших годовых контрактных количеств. И мы получаем уже запросы на дополнительные объемы экспорта, начиная с 2020 года. И переход на следующий уровень годовых контрактных количеств - это тема очень важная, очень интересная, в том числе с развитием наших экспортных газотранспортных маршрутов", - добавил он.

По данным "Газпрома", запросы традиционных и новых покупателей составляют порядка 50 млрд куб. м в год дополнительно.

Медведев отметил, что, по расчетам Wood Mackenzie, средняя цена экспорта газа "Газпрома" в 2018 году составит $245 за 1 тыс. куб. м.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи. В 2017 году "Газпром" поставил в Европу 194,4 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

Переговоры с Китаем

Медведев также сообщил, что порядок проведения переговоров с Китаем о поставках российского газа по "западному маршруту" будет определен в ближайшее время

"Могу сказать, что переговоры по "дальневосточному маршруту" идут в соответствии с графиками, а что касается поставок по "западному маршруту" - порядок проведения этих переговоров будет согласован в самое ближайшее время. Импульс этим переговорам был придан на самом высоком уровне", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Поставки в Китай

"Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири" ("восточный маршрут"), по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. У "Газпрома" уже есть контракт с китайской CNPC, подписанный в 2014 году, который предусматривает поставки до 38 млрд куб. м в год в течение 30 лет, начало поставок запланировано на декабрь 2019 года.

Кроме того, в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок газа в Китай с месторождений Западной Сибири ("западный маршрут"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год.

Как заявлял руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри, Россия может стать главным экспортером газа в Китай, после решения по "западному маршруту" объем поставок может достичь 80 млрд куб. м год. В сентябре 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия и Китай договорились в кратчайшие сроки согласовать поставки газа по "западному маршруту".

В конце 2017 года "Газпром" и CNPC также подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.

Объем дивидендов

В свою очередь, начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что "Газпром" по итогам 2018 года может увеличить объем дивидендов по сравнению с прошлым годом.

"Благодаря уверенным финансовым результатам, в том числе сильной динамике свободного денежного потока, менеджментом "Газпрома" принято решение рекомендовать совету директоров увеличить уровень дивидендов акционерам по итогам 2018 года по сравнению с выплатами 2017 года", - сказал он.

Иванников подтвердил, что размер дивидендов на акцию может составить "двузначную цифру, если советом директоров не будет принято другое решение". "Конкретная цифра будет раскрыта после заседания совета директоров", - сказал он.

По итогам 2017 года "Газпром" направил на дивиденды 190,36 млрд рублей (8,04 рубля на акцию). Таким образом, хотя Минфин настаивал на выплате госкомпаниями дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, "Газпром" выплатил вдвое меньше - около 26,6% чистой прибыли. В качестве расчетной базы для выплаты дивидендов компания использует показатель по РСБУ, однако, как сообщалось, "Газпром" обсуждает переход на расчеты по МСФО.

Ранее замглавы компании Андрей Круглов говорил, что холдинг планирует и дальше направлять на дивиденды порядка 190 млрд рублей, но допускает гибкость после завершения пика инвестиций. Как заявлял в ноябре 2017 года глава "Газпрома", в ближайшие два года, несмотря на рост инвестиционной программы, компания сохранит дивидендные выплаты на уровне 190 млрд рублей.