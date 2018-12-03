Бензин подешевел почти на 1,5% на фоне предновогоднего спроса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Бензин сорта Аи-92 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизился в цене на 1,44% - до 46,6 тыс. рубля за тонну, следует из данных торгов.

В то же время цена на бензин Аи-95 показала снижение на 0,4% - до 48,75 тыс. рубля за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,5% - до 49,35 тыс. рубля, дизтопливо зимних сортов - на 0,3%, до 57 тыс. рублей за тонну.

Объем торгов вырос на 5% в натуральном выражении - до 119,86 тыс. т, в денежном рост составил 8,8% или 5,33 млрд рублей.

Как ранее поясняли ТАСС участники торгов, сильный рост объемов торгов связан не только с сезонностью, но и с тем, что трейдеры запасаются топливом в преддверии повышения ставки НДС до 20% с 1 января.