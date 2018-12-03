Президент Киргизии считает, что ЕАЭС в будущем может перейти на единую валюту

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в будущем могут отказаться от пограничных процедур на внутренних границах и ввести единую валюту по аналогии с законодательством ЕС. Такое мнение высказал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник.

"Я очень верю в будущее ЕАЭС, у нас огромный, могучий потенциал. У ЕС общая валюта, конечно, мы тоже к этому придем, но нужно время. Мы должны внедрять лучшее, что есть в ЕС, мы не против этого, для этого должен быть согласен бизнес, мы должны работать в этом направлении", - сказал он, отвечая на вопрос, каким может быть будущее ЕАЭС.

"Как Европейский союз - нет границ, нет пограничников. Все наши граждане свободно перемещаются по союзу и получают услуги, какие бы ни были услуги - медицинские, образовательные, чтобы каждый гражданин любой страны, мог и в Белоруссии, и в Киргизии, и в России получать такие же условия как граждане, которые проживают в этой стране", - добавил президент Киргизии.

По его словам, страны-члены союза должны работать в направлении усиления конкуренции с третьими странами. "Страны объединения могут конкурировать с другими зарубежными странами. Мы в этом вопросе должны согласованно работать", - сказал он. "В 2040 году, думаю, экономика наших стран будет такой же как в Европейском союзе, США, Японии и других ведущих странах", - считает Жээнбеков.

Отвечая на вопрос о перспективах развития союза, президент Киргизии отметил, что развитие ЕАЭС должно происходить также и в направлении приема новых государств-членов. "Другие страны тоже могут войти в ЕАЭС, мы можем расширяться, в этом направлении тоже должны работать", - сказал президент Киргизии.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Оно начало работу 1 января 2015 года.