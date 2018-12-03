Сельхозкооператив в Крыму впервые получил грант на строительство рынка

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Сельхозкооператив "Доброе" Симферопольского района Крыма впервые среди предприятий агропромышленного комплекса стал победителем в конкурсе грантов минсельхоза республики на строительство рынка и объектов по заготовке и хранению сельхозпродукции, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

"В министерстве сельского хозяйства Республики Крым впервые состоялся конкурс среди бизнес-планов, представленных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Сумма гранта составила 70 млн рублей. Победу одержал сельскохозяйственный потребительский кооператив "Доброе" Симферопольского района", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Андрея Рюмшина.

Отмечается, что проектом предусмотрено строительство в Добровском сельского поселения складов, перерабатывающих мощностей, овоще- и фруктохранилищ, а также сельхозрынка. Базу сельхозкооператива планируют построить в течение полутора-двух лет.

В пресс-службе министерства ТАСС сообщили, что финансирование предоставленного гранта будет осуществляться как из республиканского, так и из федерального бюджетов. В целом в этом году на реализацию поддержки малых форм хозяйствования было выделено 279,1 млн рублей. На сегодняшний день комиссией распределено более 209 млн рублей.

Сельхозкооператив "Доброе" создан в 2017 году. В распоряжении предприятия 6 тыс. га земли в долгосрочной аренде сроком на 49 лет.