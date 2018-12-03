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Кабмин досрочно прекратил реализацию ФЦП "Ядерные энерготехнологии нового поколения"

Реализация программы перестанет осуществляться с 1 января 2019 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство досрочно, с 1 января 2019 года, прекратило реализацию федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года". Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Прекратить досрочно с 1 января 2019 года реализацию федеральной целевой программы "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года", - говорится в документе.

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