В Калининградской области из-за чумы запретят держать свиней в личных подсобных хозяйствах

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Жители Калининградской области в ближайшее время не смогут заниматься разведением свиней в личных подсобных хозяйствах из-за африканской чумы свиней (АЧС), пришедшей в регион. Об этом заявил в понедельник, отвечая на вопросы жителей в ходе прямой линии в эфире ГТРК "Калининград", губернатор области Антон Алиханов.

"В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) разведение свиней мы не поощряем, мягко говоря. <...> В ЛПХ свиней быть не должно, и это закреплено нормативной базой нашей", - сказал Алиханов, добавив, что региональные власти готовы помогать личным подсобным хозяйствам в налаживании другого бизнеса, замещающими свинину другими видами животных, и средства на эти цели заложены в региональный бюджет.

Он подчеркнул, что ситуация с АЧС в области и соседних странах, в частности, Польше и Литве, "не позволяет надеяться, на то, что нас это как-то обойдет". В ЛПХ, по его словам, невозможно обеспечить требуемый уровень защиты животных от инфекции и это грозит сохранением сложной ситуации на длительный период.

Первые сообщения о выявлении АЧС в Калининградской области появились осенью прошлого года. Вирус сначала появился в дикой природе, затем начал фиксироваться в личных подсобных хозяйствах и на нескольких предприятиях, включая крупнейшего в области производителя - "Правдинское свинопроизводство", где было уничтожено более 120 тыс. животных. Специалисты считают, что вирус был занесен в регион дикими животными из соседней Польши. По данным областных властей, из-за инфекции в этом году более 200 свиноводческих хозяйств в области сменят профиль.

Как сообщалось ранее, ситуация отразилась на обеспечении сырьем производителей мясных продуктов, поскольку часть сырья в связи приходилось завозить из других регионов. Областные власти заявляли о выделении до 17 млн рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам для переработчиков мяса в связи с ростом цен, который, по оценкам областных властей, составил около 10%.

При этом, ситуация с обеспечением ситуация с обеспечением производителей калининградским сырьем должна стабилизироваться уже к концу текущего года. "Правдинское свинопроизводство" получило разрешение на ввод в эксплуатацию нового комплекса, сопоставимого по мощности с первым, где произошла вспышка АЧС, и уже к середине декабря он сможет заместить весь объем выпавшей продукции. В 2019 году возобновит работу первый комплекс крупнейшего производителя свинины в области и компания планирует дальнейшее расширение мощностей, в том числе с точки зрения развития экспорта.