Посол РФ в Афинах: Россия готова обеспечить растущие потребности Греции в энергоресурсах

ТАСС, 3 декабря. Россия готова удовлетворить растущий спрос со стороны Афин на энергоресурсы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Греции Андрей Маслов.

"Тема энергетики всегда присутствовала в наших экономических отношениях, ее значение не сокращалось. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что российский природный газ в настоящее время обеспечивает более 65% греческих потребностей", - сказал он.

"Очень большую роль играют и российские поставки в Грецию нефти и нефтепродуктов. Это успешное сотрудничество ведется на основании имеющихся долгосрочных контрактов. При этом Россия готова удовлетворять и растущий спрос на энергоресурсы со стороны Афин", - добавил дипломат.