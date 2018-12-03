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Посол РФ в Афинах: Россия готова обеспечить растущие потребности Греции в энергоресурсах

Андрей Маслов отметил, что тема энергетики всегда присутствовала в экономических отношениях двух стран, ее значение не сокращалось

ТАСС, 3 декабря. Россия готова удовлетворить растущий спрос со стороны Афин на энергоресурсы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Греции Андрей Маслов.

"Тема энергетики всегда присутствовала в наших экономических отношениях, ее значение не сокращалось. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что российский природный газ в настоящее время обеспечивает более 65% греческих потребностей", - сказал он.

"Очень большую роль играют и российские поставки в Грецию нефти и нефтепродуктов. Это успешное сотрудничество ведется на основании имеющихся долгосрочных контрактов. При этом Россия готова удовлетворять и растущий спрос на энергоресурсы со стороны Афин", - добавил дипломат.

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