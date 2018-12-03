"Газпром" за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

"В дальнее зарубежье за 11 месяцев 2018 года "Газпром", по предварительным данным, экспортировал 179,9 млрд куб. м газа. Это на 4,5 млрд куб. м (на 2,6%) превышает показатель января-ноября рекордного 2017 года и на 18,3 млрд куб. м (на 10,2%) - результат за аналогичный период 2016 года", - отмечается в сообщении.

В частности, значительно увеличился по сравнению с 11 месяцами 2017 года объем поставок газа в Германию - на 9,6% (на 4,6 млрд куб. м), в Австрию - на 21% (на 1,7 млрд куб. м), в Нидерланды - на 34,6% (на 1,4 млрд куб. м), во Францию - на 6,4% (на 0,7 млрд куб. м). Вырос экспорт в Венгрию - на 9,6%, в Чехию - на 7,8%, в Грецию - на 13,4%, Финляндию - на 10,6%, в Румынию - на 25,4%.

По итогам 11 месяцев Венгрия и Греция присоединились к списку стран, в которые "Газпром" уже поставил газа больше, чем за весь 2017 год. Ранее показатель прошлого года был превышен в Австрии, Нидерландах и Швейцарии.

Реализация газа компании на внутреннем рынке из ГТС выросла на 4% (на 8,2 млрд куб. м).

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал ТАСС, что холдинг пересмотрел прогноз добычи на этот год, повысив ожидаемый показатель до 495 млрд куб. м (прежний прогноз - 476 млрд куб. м). В 2017 году добыча холдинга составила 472 млрд куб. м (рост на 12,4% по сравнению с 2016 годом). Таким образом, в 2018 году, согласно новому прогнозу, "Газпром" может увеличить добычу на 4,8%.

Экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м, говорил Миллер. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи. В 2017 году "Газпром" поставил в Европу 194,4 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем годом ранее.