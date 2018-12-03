ЦБ выявил операции по выводу активов на 7 млрд рублей из банка "Агросоюз"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Временная администрация по управлению банком "Агросоюз" во время обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов на сумму более 7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Временной администрацией по управлению КБ "Агросоюз" в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявлены операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии", - отметил регулятор.

ЦБ также указал, что сейчас временная администрация готовит материалы для направления в суд заявления о признании указанных сделок недействительными по основаниям, установленным ст.ст. 61.1 - 61.9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Ранее сообщалось, что объем выплат вкладчикам московского банка "Агросоюз" может составить 8,1 млрд рублей. Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам осуществляется с 19 ноября через Сбербанк, действующий от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Агросоюз" 7 ноября из-за накопления значительного объема проблемных активов, пропажу более 1,3 млрд рублей наличности из кассы кредитной организации, а также из-за нарушения "антиотмывочного" законодательства. По состоянию на 1 октября 2018 года банк занимал 198-е место в российской банковской системе.