Первый смартфон "Яндекса" рассекретили до презентации. Аппарат вызывает недоумение

По словам Эльдара Муртазина, новинка не собственная разработка компании, а чуть-чуть измененный китайский смартфон Arima Z2, на который нанесли фирменный логотип. "Я до последнего думал, что "Яндекс" сделает что-то свое, но они пошли простым путем. Как обычный бренд вроде тех, за права которых боролся сам "Яндекс", они подписали соглашение о дистрибуции мобильных приложений и сервисов Google. Им дали список из 50 фабрик, которые доступны всем, кто работает с Google. Они выбрали этот продукт, китайцы его сделали", — объясняет аналитик.

На странице с сайта "М.Видео", которую уже удалили , выяснилось кое-что еще: процессор — прошлогодний середнячок Snapdragon 630, сзади установлены две камеры, спереди — одна. На вид смартфон "Яндекса" ничем не выделяется: обычный вытянутый аппарат темно-серого цвета с довольно широкими по нынешним временам "лбом" и "подбородком", задняя панель, предположительно, выполнена из матового пластика. Продавать "Яндекс.Телефон" будут по 18 тыс. рублей.

О "Яндекс.Телефоне", который, как ожидается, официально представят 5 декабря, многое было известно еще месяц назад. В ноябре ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин опубликовал в Twitter фотографию коробки устройства. На ней было написано, что у смартфона экран диагональю 5,65 дюйма, восьмиядерный процессор, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Возможно, еще появятся модели, где памяти либо больше, либо меньше.

"Цена выше 10 тыс. рублей убьет этот продукт. Именно по этой причине никто из партнеров Google не продавал этот смартфон (Arima Z2, на базе которого якобы построен "Яндекс.Телефон" — прим. ТАСС) в России, а доступен он давно. Никто не видит перспектив. Из сильных игроков, понимающих рынок, все посмотрели, пожали плечами и сказали, что его нереально продать. "Яндексу" тоже будет нереально: у них нет бренда в "железе", — рассуждает Муртазин.

Впрочем, аналитик предполагает, что "Яндекс" выпустит собственный смартфон просто ради имиджа. Если это так, то условия соглашения с Google — вопрос второстепенный. Хотя розничная цена новинки предположительно будет на 2 тыс. рублей ниже, чем ожидалось ранее, даже 18 тыс. рублей — все равно много для такого аппарата. У более известных брендов есть модели с похожими характеристиками, но дешевле, например Honor 8C и Asus ZenFone 4. Вероятно, вместе со смартфоном покупатели получат какие-то бонусы, например скидки на платные сервисы "Яндекса".

В 2015 году "Яндекс" обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за того, что Google якобы злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, навязывает производителям смартфонов условия и иногда запрещает им устанавливать приложения конкурентов. "В этом продукте ("Яндекс.Телефоне" — прим. ТАСС) есть все сервисы Google, "Яндекс" в данном случае — лицензиат. Это перечеркивает все усилия по защите производителей. В "Яндексе" пошли тем же путем, доказав, что другого пути сегодня не существует", — считает Муртазин. Проще говоря, "Яндекс", скорее всего, согласился на условия Google, из-за которых три года назад обращался в ФАС.

По информации аналитика, пока "Яндекс" заказал у компании-производителя Arima минимальную партию — 5 тыс. штук, в то время как продажи всех смартфонов в России в 2018-м составят более 26 млн штук. В таком случае новинка принесет менее 90 млн рублей — даже без учета затрат это капля в море для такой крупной корпорации.

В том же духе высказался ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук: "Думаю, это скорее пиар-ход и проба пера. Если бы "Яндекс" действительно хотел действовать в этом направлении, то должен был бы выпускать телефоны дешевле, чем у конкурентов, в которые жестко вшиты собственные сервисы. Две модели, подешевле и подороже, за лучшую цену, чем у Xiaomi и Asus, помогли бы "Яндексу" укрепить позиции на рынке сервисов. Но результат уже есть: все обсуждают, всем интересно, что получилось. Аналитики "Яндекса" получат много ценной информации, чтобы определиться с дальнейшими действиями".

Если судить только по слухам, то непонятно, кому приглянется смартфон "Яндекса". Но возможно, на презентации будут раскрыты какие-то важные подробности и новинке будет по силам конкурировать на стагнирующем, насыщенном рынке.

"Яндекс" и "М.Видео" отказались от комментариев для этой статьи.

Марат Кузаев