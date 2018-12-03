Лондон направил в ВТО предложения по выполнению обязательств в сфере услуг после Brexit

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /ТАСС/. Великобритания представила членам Всемирной торговой организации (ВТО) предложения по графику выполнения своих обязательств в сфере торговли услугами после выхода из Европейского союза (ЕС). Об сообщила в понедельник в Twitter пресс-служба ВТО.

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"Сегодня Соединенное Королевство представило членам ВТО свой проект обязательств после Brexit по обязательствам в сфере услуг", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что у членов ВТО есть 45 суток на рассмотрение этого документа, "прежде чем может быть завершена процедура сертификации".

25 ноября лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для вступления в силу документ должен получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Последние должны рассмотреть соглашение 11 декабря.

Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.