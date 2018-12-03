ТАСС, 3 декабря. Оренбургская область создает собственный фонд развития промышленности, который начнет работу в 2019 году, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В настоящее время в правительстве области полным ходом идет подготовка к созданию регионального фонда развития промышленности <...> в рамках <...> проекта "Производительность труда и поддержка занятости", - говорится в сообщении.

Финансирование из фонда в первую очередь получат предприятия обрабатывающих отраслей, которые намерены выйти на экспортные поставки, говорится в сообщении со ссылкой на министра экономического развития, промышленной политики и торговли региона Наталью Безбородову. Речь идет о предприятиях среднего бизнеса, которым не доступны федеральные кредиты. Местные власти будут субсидировать такие производства по сниженной процентной ставке, не исключая софинансирования из федерального бюджета, говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2018 года промышленное производство в области выросло на 3,4% в годовом выражении.