Экс-премьер Башкирии назначен начальником Уральского главного управления ЦБ

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов назначен начальником Уральского главного управления ЦБ РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что Марданов написал заявление об отставке с должности председателя регионального правительства, которую он занимал с 2015 года. Врио главы республики Радий Хабиров 3 декабря принял отставку. Исполнять функции премьера пока будут и.о. вице- губернаторов Башкирии.

"Приказом председателя Банка России с 5 декабря 2018 года начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Марданов Рустэм Хабибович", - говорится в сообщении ЦБ.

Рустэм Марданов родился в Уфе в 1964 году. Окончил Уфимский государственный авиационный институт, кандидат экономических наук. В 2002-2013 годах являлся председателем Национального банка Башкирии, в 2013-2015 годах - первый вице-премьер Башкирии, с 2015 года по сегодняшний день занимал пост премьер-министра республики.