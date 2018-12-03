"Укртрансгаз" констатировал сокращение импорта газа из ЕС за 11 месяцев почти на четверть

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Импорт природного газа на Украину из стран Европы сократился за 11 месяцев текущего года на 22,9% до 10,1 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Об этом в понедельник сообщила компания "Укртрансгаз" со ссылкой на данные филиала компании "Оператор ГТС Украины".

"С начала 2018 года импорт газа из стран Европы сократился на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Это произошло благодаря значительному запасу газа в подземных хранилищах, который был создан за счет ресурса НАК "Нафтогаз Украины" и других клиентов до начала сезона отбора", - говорится в сообщении. За 11 месяцев на Украину поставлено 6,2 млрд кубометров газа из Словакии (сокращение импорта на 33%), 3,2 млрд кубометров из Венгрии (рост поставок на 19%), а также 0,7 млрд кубометров из Польши (сокращение импорта на 42%).

Добыча природного газа на Украине за 11 месяцев осталась на прежнем уровне и составила 19,1 млрд кубометров. Транзит российского газа за этот период составил 79,2 млрд кубометров, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 7,4%.

По состоянию на 30 ноября в подземных хранилищах газа Украины находилось 16,1 млрд кубометров топлива, что соответствует прошлогодним объемам.

Представитель "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал в октябре этого года, что слабые темпы роста внутренней добычи срывают утвержденные планы достижения Украиной независимости от импортных поставок газа. Кроме того, констатировал он, процесс реформирования управления в "Нафтогазе" также отстает от намеченных сроков из-за бездействия правительства и отсутствия необходимой законодательной базы.

Ранее на Украине разрабатывали планы резкого наращивания собственной добычи газа за счет увеличения объемов на уже действующих месторождениях и освоения новых участков. Представители крупнейшей в стране добывающей компании "Укргаздобыча", которая входит в состав "Нафтогаза", прогнозировали выход на 20 млрд кубометров газа к 2020 году.