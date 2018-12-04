Знакомьтесь, "Ансат" и Ми-171А2. Российские вертолеты произвели фурор в Юго-Восточной Азии

Россия провела самый масштабный за всю историю демотур винтокрылых машин по пяти азиатским странам. ТАСС — об успехах и важности подобных мероприятий для российского авиапрома

Почти 5000 км, пять государств Азиатско-Тихоокеанского региона, заявки более чем на 70 машин общей стоимостью свыше $500 млн — таковы итоги масштабного демонстрационного тура вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" производства холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") по странам Юго-Восточной Азии. Они отправились в тур после китайского авиасалона Airshow China 2018, где принимали участие в летной программе. С возможностями машин ознакомились специалисты и потенциальные заказчики из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии. Такая натурная демонстрация позволила достичь конкретных договоренностей и сформировать обширный портфель заказов на российские винтокрылые машины.

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"Полученные за месяц демотура заявки — наглядное подтверждение конкурентоспособности и востребованности российской гражданской вертолетной техники за рубежом, логичный результат комплексных мер правительства по поддержке российского гражданского экспорта на мировые рынки", — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По словам главы "Вертолетов России" Андрея Богинского, речь идет как о "твердых", так и о "мягких" контрактах. "Так, например, только в Китае подписан контракт на поставку 20 вертолетов "Ансат" в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР. Остальные 50 вертолетов планируется поставить во Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Малайзию", — сообщил он.

"Они видят, как это работает, наяву" "В ходе этого тура заключено контрактов на более $500 тысяч — вот, что дал этот тур. Я думаю, что следующий демотур должен пройти по странам Южной Америки", — заявил ТАСС летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян. Он назвал этот демотур "значительным успехом российского вертолетостроения". По словам Богинского, в ближайшие десять лет спрос на гражданские вертолеты в странах Юго-Восточной Азии может составить до 420 вертолетов. "Мы рассчитываем на существенную долю этого рынка, и итоги демотура говорят о том, что мы имеем для этого все основания", — подчеркнул глава вертолетного холдинга.

В свою очередь, индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков отметил, что Юго-Восточная Азия — "это один из самых быстроразвивающихся промышленных и финансовых регионов мира". "Для Ростеха стратегически важно укреплять здесь свои позиции в части вертолетостроения. Достигнутые в рамках демотура договоренности и соглашения — лучшее подтверждение потенциала наших машин", — сказал он.

Безусловно, такие мероприятия являются не только рекламными акциями, но одновременно прогрессивным действием для того, чтобы на авиационных рынках как можно больше проводить таких встреч и тем самым давать толчок для того, чтобы знали о нашей технике лучше и продвигали ее в своем регионе Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор

"Важно особенно показать практические моменты эксплуатационных возможностей и соотношение цены и качества, — говорит летчик. — Они реально видят, сколько мы заправляем топлива, как тратим его на показательные полеты, как просто нам от одного полета перейти к другому. Дозаправил, контрольные проверки и снова в полет, а это занимает считанные минуты".

И опять же полеты проводятся при их метеоусловиях и в их зонах эксплуатации. "Они видят, как это работает, наяву. И это совсем не так, как мы где-то показываем в Дубае или Фарнборо, например. Вот чем хороши такие показы", — рассказывает Попов. "Результативность таких работ, как правило, достаточно высокая. Да, это, конечно, затратно в самом начале в плане доставки вертолетов "на показ" транспортными самолетами, но зато это престижно для того, чтобы мы завоевали свою нишу российского авиапрома по отношению к мировым лидерам вертолетостроения", — считает специалист.

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С мнением Попова согласен и главный редактор Avia.ru Роман Гусаров, побывавший в начале ноября на авиасалоне Airshow China 2018, где Ми-171А2 и "Ансат" принимали участие в летной программе. "Этот тур уникален большим количеством стран. Эффективность подобных мероприятий очень высока. Можно много рассказывать, буклеты присылать, макеты выставлять, а когда есть живой вертолет (или самолет) и туда приглашаются для его посещения высокопоставленные чиновники, которые принимают решения в том числе, и есть возможность им рассказать, показать и полетать", — говорит авиационный эксперт.

К примеру, вот недавно на выставке в Бахрейне наш пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 посетил король страны. Мы понимаем, что там решение принимает король. Поэтому польза от таких демотуров большая – их смотрят и профессионалы и чиновники, и даже те люди, у которых нет возможности приехать в Россию, к примеру, представители маленьких авиакомпаний Роман Гусаров главный редактор Avia.ru

Гусаров вспоминает, что один раз даже стал свидетелем того, как на авиасалоне в Ле-Бурже на одной пресс-конференции мужчина из Латинской Америки вскочил и стал буквально кричать: "У меня контракт с нефтяной компанией на шельфе, мне нужны вертолеты Ка-32. Как быстро вы сможете их мне пять штук поставить? Я вот хочу, у меня контракт горит". "Даже вот такие случаи бывают… и вот самый лучший вертолет, который доставляет людей на платформы, им очень нужен, — поясняет эксперт. — Поэтому как раз для таких вот компаний и таких людей эти туры позволяют прийти и познакомиться. То есть не только госчиновники, но еще и частный бизнес". Раньше точечно, теперь масштабно В СССР подобные демотуры были не столь масштабными, как правило, "точечными, куда поставлялась техника". "Но тогда это называлось промышленными техническими выставками или техническим обменом информацией с конкретными образцами техники. Это делалось отдельными конструкторскими бюро достаточно редко, или же полностью авиапромом СССР", — говорит генерал Попов.

Специалисты холдинга "Вертолеты России" во время демотура © Холдинг "Вертолеты России"

Поэтому, говоря о прошедшем туре по странам Юго-Восточной Азии, можно сказать, что он состоялся в таком масштабе впервые в истории Советского Союза и России.

Обычно было так: торговые представительства и министерство внешней торговли заключали договора и демонстрировали. К примеру, вертолет Ми-8 в Тунисе и Алжире, Ми-6 в Норвегии, Ми-10 в Англии. Также были в Индии, но уже по тендерам. К примеру, был демотур Ми-6, Ми-8 в Японию. Мы прилетели из Москвы во Владивосток, потом на пароходе в Ниигату, а затем в Осаку. Но это лишь было участие в выставке Гурген Карапетян летчик-испытатель ОКБ Миля, Герой Советского Союза

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Финальной точкой демотура стала презентация в столице Малайзии — Куала-Лумпуре. Российские вертолеты выполнили демонстрационные полеты над трассой "Формулы-1" Sepang F1 International Circuit, а специалисты рассказали гостям мероприятия о ключевых конкурентных преимуществах Ми-171А2 и "Ансата", представили также программу их послепродажного обслуживания. В общей сложности летные показы посетили более тысячи гостей из числа государственных и коммерческих эксплуатантов. Машины подтвердили заявленные летные характеристики и эффективность применения в условиях высоких температур и влажности близкой к 100%. "Наш тур — это серьезное мероприятие, и в первую очередь — это отрыв от базы техобслуживания, — говорит авиационный эксперт Роман Гусаров. — Если вертолеты семейства Ми-8/17 в этих регионах еще присутствуют и при необходимости можно задействовать какие-то местные ремонтные базы, то для "Ансата" это довольно экстремальный тур и серьезное испытание. 5000 км пролететь для него — это очень достойно".

"Ансат" Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Продолжение

"С вертолетами семейства Ми-8/17 в мире хорошо знакомы, даже нет необходимости их рекламировать, однако Ми-171А2 — это уже новая машина и очень интересная, на ней множество новшеств, — рассказывает Гусаров. — Скажем так, крутая. Если Ми-8 — вообще крутой вертолет, то этот еще круче. Я очень детально изучил эту машину на авиасалоне в Чжухае в начале ноября, там много всего нового, а также множество доработок и переработок как мелких, так и крупных".

И если эта серия "Ми" понятна и известная, то "Ансат" — новый вертолет, который конечно надо продвигать. Он уже давно созрел. На рынке много от других производителей альтернативы такого класса — вертолетов известных и понятных. "Ансат" еще пока не так известен Роман Гусаров главный редактор Avia.ru

По мнению эксперта, этой машине "нужно доказывать свое право на существование, что она не хуже западных аналогов по ряду характеристик и достойный вертолет, который можно покупать". "Мне кажется, что для "Ансата" этот тур был особенно важен", — говорит главный редактор Avia.ru.

Ми-171А2 Самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образным рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью. Продолжение

Кстати, еще во время тура заказчики смогли ознакомиться с возможностями созданного Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) новейшего российского турбовального двигателя ВК-2500ПС-03, входившего в состав силовой установки вертолета Ми-171А2.

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С 2017 года двигатели этого типа серийно производятся предприятием-разработчиком АО "ОДК-Климов". Это новейшая модификация двигателя ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками. В нем используется самая современная цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC. Реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа двигателя. Отмечается, что это даст вертолетам типа Ми-17 принципиально новые возможности при их эксплуатации в высокогорных и районах с жарким климатом. Мировая практика Необходимо подчеркнуть, что показ возможностей вертолетной техники в ходе демонстрационных туров по отдельной стране или региону в целом является общемировой практикой. В частности, американская компания Bell Helicopter в сентябре 2015 года провела демотур нового легкого вертолета Bell 505 Ranger X в Бразилии, в ходе которого винтокрылая машина посетила десять городов — от Куритибы до Рио-де-Жанейро. В июле 2016-го аналогичный тур прошел во Вьетнаме с целью наглядной презентации возможностей другой машины — многоцелевого вертолета Bell 412 EPI.

Транспортный вертолет S-76D, 2015 год © AP Photo/Danny Johnston

Еще один крупнейший американский производитель вертолетной техники — компания Sikorsky (входит в состав концерна Lockheed Martin) — в марте 2015 года устроила демотур в Юго-Восточной Азии своего нового транспортного вертолета S-76D.

За рубежом подобные туры практикуют часто крупные самолетостроительные компании Boeing и Airbus. Бывают и мировые и региональные туры, но они иногда растянуты по времени. К примеру, в этом месяце летим в этот регион, в следующем — в этот. То есть с возвращением на базу, проведением техобслуживания. Такие большие рекламные мероприятия требуют длительного времени, длительных перелетов и так далее. И это превращается в серию туров, хотя для авиакомпании это проходит в рамках одного большого Роман Гусаров главный редактор Avia.ru

Кстати, подобной практики придерживаются и европейские производители. Так, в июле 2017-го состоялся демонстрационный тур многоцелевого вертолета H215 производства концерна Airbus Helicopters в Китайской Народной Республике, а в мае этого года легкий вертолет H160 выполнил серию демонстрационных полетов в США.

Легкий вертолет H160 © AP Photo/Claude Paris