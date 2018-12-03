Лавров заявил, что правительство России не может заставить банки идти в Крым

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство России не может заставить российские банки идти в регионы, подверженные западными санкциями. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Международного форума добровольцев.

"Правительство не может заставить банки идти в регионы, которые подвержены санкциям, абсолютно несправедливым санкциям, - сказал он. - Крымчан и севастопольцев еще и лишают шенгенских виз. Мы эти вопросы каждый раз [поднимаем]".

"Я полностью поддерживаю необходимость добиваться того, чтобы вы [крымчане и севастопольцы] жили абсолютно комфортно, как и все другие граждане РФ", - добавил министр.

В июле 2014 года Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть"). Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование.