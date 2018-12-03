Минфин считает нецелесообразным повышать минимальную цену на алкоголь перед Новым годом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин России считает нецелесообразным повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь в преддверии праздников - Нового года и 8 марта. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.

"Мы считаем нецелесообразным обсуждать сейчас вопросы значительного увеличения МРЦ на алкоголь, особенно перед грядущими праздниками - Новым годом и 8 марта. МРЦ на коньяк - 371 рубль за литр - оправданна и учитывает покупательную способность граждан. Должны быть очень веские основания, чтобы изменить данную цену, а не просто желание заработать на потребителе", - сообщил Сазанов. По его словам, на данный момент обоснование роста цены недостаточное.

Ранее в октябре Минфин разработал проект приказа, предполагающий повышение МРЦ на водку до 215 рублей с 205 рублей за 0,5 л. Кроме того, Минфин предлагал поднять МРЦ на коньяк до 388 рублей с 371 рубля за 0,5 л.

Минимальные цены на алкоголь устанавливает Минфин с 2009 года в качестве меры борьбы с теневым производством. Сейчас в России действуют минимальные розничные цены на коньяк в размере 371 рубль за 0,5 л, на шампанское - 164 рубля за 0,75 л, также рассматривается возможность введения минимальной цены на разные категории вин.