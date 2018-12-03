Reuters: Lion Air может отказаться покупать самолеты Boeing из-за катастрофы в Индонезии

ТАСС, 3 декабря. Индонезийский авиаперевозчик Lion Air, чей самолет Boeing 737 Max 8 со 189 пассажирами на борту потерпел крушение 29 октября, не исключил отмены заказов на приобретение транспортных средств этого производителя. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, сооснователь авиакомпании Русди Кирана недоволен тем, что Boeing, по его мнению, пытается отвлечь внимание от недавних изменений в конструкции самолета, которые могли привести к катастрофе, и возложить ответственность за нее на Lion Air. Руководство авиаперевозчика проводит тщательное расследование эксплуатации транспортного средства и действий экипажа. Кирана рассматривает возможность отмены поставки 190 самолетов производителя на сумму в $22 млрд.

Lion Air отказался давать комментарии агентству, а Boeing заявила, что "предпринимает все возможное, чтобы полностью понять все аспекты инцидента".