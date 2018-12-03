Аэропорт Калининграда с начала года обслужил 2 млн пассажиров

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток калининградского аэропорта Храброво в понедельник превысил 2 млн человек с начала 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба авиаузла.

"Пассажиропоток международного аэропорта Калининград (Храброво) впервые в своей истории достиг двух миллионов человек. "Юбилейный" пассажир был зарегистрирован на рейс авиакомпании "Аэрофлот" совместно с авиакомпанией "Россия" SU6326/FV6326 в Санкт-Петербург в 11:04. Им стал житель Калининграда Геймур Алексей, юрист по профессии", - говорится в сообщении.

В подарок Алексей получил от руководства аэропорта сертификат с правом посещения в течение года VIP-зала аэропорта, а также в качестве сувенира памятную медаль и футбольный мяч с автографами игроков сборной России по футболу, которая проводила матч Лиги наций в Калининграде. "Аэрофлот" вручил пассажиру билет на перелет, модель самолета Airbus A320 и памятные сувениры.

"Сегодня знаковое для нас событие, и мы рады, что это событие состоялось в год завершения реконструкции аэропорта, в год проведения матчей чемпионата мира по футболу в России", - отметил генеральный директор аэропорта Александр Корытный, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что калининградский аэропорт за счет развития международных и региональных перевозок в 2019 году рассчитывает увеличить пассажиропоток до 2,4 млн человек. В планах восстановление прямых рейсов из Калининграда в Берлин и открытие шести международных направлений в сотрудничестве с авиакомпанией "Победа". Кроме того, ожидается открытие рейсов в Белгород, Липецк, Воронеж.

Международный аэропорт Храброво связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Екатеринбургом, Краснодаром, Мурманском, Сочи, Архангельском, а также с Минском, Гродно, Брестом, Гомелем, Витебском, Ташкентом, Варшавой, Барселоной и Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году превысил 1,78 млн человек. На конец 2018 года пассажиропоток Храброво прогнозируется на уровне 2,103 млн человек.