Кабмин выделил 76 млн рублей на коммуникационные технологии для Универсиады в Красноярске

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство выделило из бюджета почти 76 млн рублей на мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, говорится в распоряжении кабмина.

Как отмечается в документе, деньги выделены для устранения дефицита финансирования услуг спортивного хронометража на тестовых соревнованиях Универсиады. Мероприятия обеспечения ИКТ-инфраструктуры проводятся в рамках программы "Информационное общество (2011-2020 гг.)"

Красноярск примет первую в российской истории зимнюю Универсиаду с 2 по 12 марта 2019 года. Универсиада - аналог Олимпийских игр в сфере студенческого спорта. Соревнования проводятся под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU) раз в два года. На всемирных студенческих играх в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.