Свыше 1 тыс. экспертов примут участие в научном форуме, посвященном цифровой экономике

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. ведущих российских и зарубежных экспертов примут участие во Втором международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который пройдет в Государственном университете управления (ГУУ) в Москве с 6 по 7 декабря. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

"В Государственном университете управления с 6 по 7 декабря 2018 года пройдет второй международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". Его программа затронет широкий спектр вопросов и проблем, связанных с цифровой экономикой и искусственным интеллектом, в том числе, социально-этические вызовы эпохи цифровизации. Всего в форуме примут участие более 1 тыс. человек - это ведущие отечественные и зарубежные ученые, практики, эксперты, представители власти, бизнеса и дипломатического сообщества, студенты и аспиранты российских и зарубежных вузов", - сообщила пресс-служба.

Главная тема форума посвящена проблемам и вызовам информационной эпохи, в рамках которой предлагается выработать подходы, которые помогут избежать цивилизационной катастрофы.

Во время работы форума состоится открытие кафедры ЮНЕСКО "Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)". 7 декабря здесь пройдет круглый стол на тему "Преодоление цифрового неравенства: перспективы развития цифрового волонтерства", на котором эксперты обсудят современные проблемы доступа к информации, уровень медиаграмотности и другие.

Российские компании на выставке IT-стартапов представят на форуме свои разработки в области применения технологий Big Data, виртуальной реальности и облачного хранения. Сотрудники лаборатории "Цифровая экономика и высокие технологии" Государственного университета управления расскажут о своих проектах. "Участники и гости форума узнают о работе студии виртуальной и дополненной реальности, которая помогает готовить управленцев цифровой эпохи. Технологии VR и AR в ГУУ используют в рамках обучающего процесса", - сообщили в пресс-службе вуза.

Также в рамках форума пройдет международная сессия "Социально-этические вызовы эпохи цифровизации", организованная информационным агентством ТАСС. Здесь предлагается, в частности, обсудить, как современное человечество воспринимает информацию, возможно ли составить объективную картину мира, опираясь на ленты новостей, готово ли общество к новому рынку труда, когда большинство функций будет роботизировано. В дискуссии примут участие президент фонда информационной демократии Илья Массух, редакционный директор Rambler & Co Виктор Саксон, генеральный директор Social Data Hub Артур Хачуян.