"Русгидро" хочет привлечь кредитную линию лимитом до 20 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" объявила конкурс на право заключения договора на привлечение заемных средств, следует из материалов компании. Максимальный лимит кредитной линии составляет 20 млрд руб., срок ее действия - семь лет.

Компания отмечает, что средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности "Русгидро", предоставление займов третьим лицам (в том числе в целях погашения задолженности перед банком и/или другими кредитными организациями), рефинансирование ранее привлеченных кредитов и займов, предоставленных третьими лицами и/или банком, облигаций (в том числе биржевых), выпущенных "Русгидро".

Срок подачи заявок на участие в закупке - 17 декабря. Подведение итогов закупки состоится 27 декабря.