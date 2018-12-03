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Медведев освободил Григория Прокуронова от должности замглавы Росавтодора

Прокуронов занимал данный пост с июля 2013 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Григория Прокуронова от должности заместителя руководителя Росавтодора. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Освободить Прокуронова Григория Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства по его просьбе", - говорится в документе.

Прокуронов занимал данный пост с июля 2013 года. До этого с 2012 года он занимал должность замруководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой).

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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