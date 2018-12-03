Ущерб для агропищевого сектора Франции в результате манифестаций превысил €13 млрд

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Манифестации "желтых жилетов" и нарушения в нормальной жизни страны, связанные с ними, нанесли агропищевому сектору Франции ущерб, превышающий €13 млрд. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в Национальной ассоциации агропищевых предприятий (ANIA).

"Минувшие три недели блокирования дорог и другие акции манифестантов из числа "желтых жилетов" ставят под угрозу само существование предприятий нашей отрасли. Причем это происходит в момент подготовки к рождественским и новогодним праздникам, которые обычно обеспечивают нам не менее 20% оборотного капитала", - сказал представитель объединения. Он подчеркнул, что это "уже привело к крайне тяжелым последствиям - на настоящее время непригодной для сбыта оказалась продукция стоимостью во много миллиардов евро". "В целом же размер финансовых потерь может составить €13,5 млрд, в первую очередь это коснется малых и средних предприятий отрасли", - сообщил собеседник.

По данным ассоциации, ущерб вызван "дезорганизацией производства, которая привела к технической безработице". Также произошло "полное нарушение связей с торговой сетью" - были аннулированы заказы, ряд крупных магазинов потребовали выплаты пени за недоставку заказанного, либо за значительные опоздания с поставками. Также была серьезно нарушен вывод продукции на внешние рынки.

"Мы требуем от властей Франции принять меры, чтобы блокирования дорог, предприятий и магазинов были прекращены как можно быстрее. Также необходимо, чтобы эти события в стране были официально отнесены к "форс-мажорным обстоятельствам" с тем, чтобы тем самым воспрепятствовать начислению пени со стороны клиентов агропищевых предприятий и фирм. Наш сектор находится в опасности, некоторые предприятия более не способны ни производить продукцию, ни осуществлять ее поставки", - подчеркивают в ANIA.