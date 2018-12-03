Корпорация развития Дальнего Востока познакомит москвичей с ТОР и портом Владивосток

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) познакомят москвичей и гостей столицы с дальневосточными Территориями опережающего развития (ТОР) и свободным портом Владивосток (СПВ) на фестивале Дней Дальнего Востока в Москве, который пройдет с 13 по 15 декабря. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

"Корпорация развития Дальнего Востока познакомит посетителей фестиваля с дальневосточными территориями опережающего развития и свободным портом Владивосток, мерами административной поддержки и электронными сервисами для инвесторов. На стенде КРДВ желающие также получат информацию о вакансиях на новых предприятиях, созданных в ДФО", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, желающим найти точку личностного роста на Дальнем Востоке, работу или пройти стажировку помогут резиденты ТОР и СПВ, которые уже реализовали собственные инвестпроекты и нуждаются в грамотных и квалифицированных кадрах.

"В частности, ООО "M.Suresh" предложит вакантные места огранщикам и полировщикам алмазов и бриллиантов. Другие работодатели готовы предоставить кандидатам беспроцентные займы на покупку жилья, оплату аренды жилья и компенсацию переезда, в их числе как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные компании", - пояснили в пресс-службе.

Также при участии гендиректора КРДВ Дениса Тихонова пройдет сессия "Экономика в цифровом мире: создавая будущее сегодня", где расскажут об особых преференциях для ведения бизнеса и свободных нишах для реализации проектов в цифровой экономике.

На Дальнем Востоке действует 18 территорий опережающего развития, которые курирует Минвостокразвития, под режимом свободного порта Владивосток находятся 22 муниципальных образований пяти регионов ДФО.

О мероприятии

Дни Дальнего Востока в Москве проходят в этом году с 3 по 15 декабря. В первую неделю состоится Дальневосточная ярмарка на Тверской площади, затем пройдет фестиваль, который станет местом встречи молодых специалистов с работодателями из ДФО. В рамках деловой программы мероприятия запланированы выступления популярных спикеров на темы ведения бизнеса, урбанистики, медиа и волонтерства.