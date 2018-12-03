Источники рассказали о сроках ввода в эксплуатацию блоков ТЭС в Крыму

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первые блоки Таврической (Симферополь) и Балаклавской (Севастополь) ТЭС в Крыму планируется ввести в эксплуатацию до конца года, по вторым блокам Ростех просит сдвинуть сроки ввода до конца марта 2019 года. Об этом сообщили ТАСС два источника.

"Первую очередь крымских ТЭС введут до конца года, вторую - до конца марта", - сказал источник.

Второй источник подтвердил ТАСС эту информацию, уточнив, что перенос сроков ввода согласован. В Минэнерго ТАСС сообщили, что получили предложение Ростеха об очередном переносе срока ввода электростанций в эксплуатацию, однако решение принимает правительство РФ.

"Предложение по вопросу переноса сроков поступило от ГК "Ростех", однако мы не видим для этого правовых оснований. Такие решения принимаются правительством Российской Федерации", - сказали в Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что в части ввода в эксплуатацию в настоящее время реализованы мероприятия по схемам выдачи мощности для первой очереди ТЭС, а также по подводящим газопроводам, сейчас идет процедура оформления документов на ввод этих объектов в эксплуатацию. По окончании реализации указанных мероприятий будет обеспечен ввод станций в эксплуатацию.

Перенос сроков

Структура Ростеха - "Технопромэкспорт" - ранее подала несколько исков к "Крымэнерго", в которых просит обязать госпредприятие республики ввести в эксплуатацию линии электропередачи, необходимых для запуска Балаклавской и Таврической ТЭС на Крымском полуострове. Арбитражный суд Крыма принял заявления к рассмотрению.

Первые энергоблоки обеих станций должны были ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года, сроки уже переносились из-за задержек с получением разрешительных документов и со строительством инфраструктуры, за которую отвечает регион. Согласно распоряжению правительства, второй блок станции в Севастополе должны были ввести в октябре этого года, в Симферополе - в ноябре.

В октябре замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов сообщал ТАСС, что в настоящее время в тестовом режиме запущены первые блоки обеих станций. Вырабатываемая ими электроэнергия уже поставляется в сеть, подписан договор с "Системным оператором", что позволяет станциям продавать электроэнергию на оптовом рынке, но до ввода в эксплуатацию объектов "Технопромэкспорт" не будет получать тариф на мощность.