Рынок акций РФ закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 2-2,5%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов по итогам торговой сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи поднялся на 2,04%, до 2441,19 пункта, РТС - на 2,49%, до 1154,18 пункта, следует из данных торгов.

"Завтра по достижении отметки 2450 пунктов индекс Мосбиржи может отступить, индекс РТС попробует сделать рывок в район 1168 пунктов, после чего также может перейти к коррекции", - комментирует ситуацию на рынке заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск упал на 0,47%, до 66,64 рубля, курс евро - на 0,1%, до 75,65 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,91% - до $61,4 за баррель.

"Завтра торги продолжатся в районе текущих отметок", - оценила Кокорева.