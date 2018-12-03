Алиханов: стадиону "Калининград" через два года не потребуется федеральное финансирование

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что финансирование федеральным центром содержания стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, игры которого принимал и Калининград, может не потребоваться уже через два года. Об этом он заявил в понедельник во время прямой линии в эфире ГТРК "Калининград".

По его словам, помощь из федерального бюджета, принятие других решений на федеральном уровне позволят региону "за год, за два, может, еще раньше уйти от финансирования [стадиона] со стороны Федерации". "Если решения, о которых мы в свое время попросили, будут приняты, то и федеральный бюджет сэкономит", - сказал губернатор, не уточняя, о каких просьбах и решениях идет речь.

Говоря об использовании арены "Стадион "Калининград", Алиханов отметил, что калининградские власти намерены опираться на опыт, в частности, Татарстана. "У нас имеются хорошие практики, к примеру, в Татарстане, в других регионах, где команда играет на стадионе, но тем не менее он используется и по другому назначению, как объект для больших культурно-массовых мероприятий", - заметил он.

Как сообщалось ранее, содержание стадиона в Калининграде на острове Октябрьский, на строительство которого было израсходовано 17,8 млрд рублей, обойдется ежегодно в 250-300 млн рублей.