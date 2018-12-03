Премьер Косова назвал условие отмены торговых пошлин на сербские товары

БЕЛГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер Косова Рамуш Харадинай заявил, что не отменит 100-процентных торговых пошлин на сербские товары, пока Белград не признает Приштину. Об этом он написал в "Фейсбуке" после встречи с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом.

"Руководству ЕС были предъявлены факты, свидетельствующие о том, что Сербия действовала вопреки духу регионального сотрудничества и не выполняла Брюссельские соглашения. Пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины являются защитой суверенитета и безопасности страны. Косово не остановится на пути европейской и евроатлантической интеграции и не намерено отказаться от своих суверенных решений, включая таможенные пошлины, вплоть до признания его Сербией", - написал премьер непризнанного образования.

Ранее президент Сербии Александар Вучич обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения и по политике соседства Йоханнесом Ханом ситуацию вокруг введения непризнанным Косово торговых пошлин. Собеседники пришли к выводу, что такие меры нарушают CEFTA (Соглашение стран Центральной Европы о свободном товарообмене) и ведут к дестабилизации региона.

После Белграда Хан отправился в Приштину, где проводит встречи с лидерами непризнанной республики.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косово является ошибочным и разрушает CEFTA. Решение Приштины также вызвало протесты сербского населения на севере края.