Песков заверил, что государство продолжит борьбу с бедностью

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что борьба с бедностью - один из важнейших приоритетов властей и похвалил правительство за поддержание экономической стабильности во враждебных условиях.

"Действительно, бедность есть. Она то снижается, то чуть-чуть увеличивается, но борьба с бедностью - это постоянная составная часть приоритетов правительства и президента [России Владимира] Путина", - заявил представитель Кремля на встрече со студентами МГИМО. На его взгляд, проблему бедности можно решить лишь "поступательно, планомерно в исторической перспективе". "Здесь главное - обеспечить стабильность и исключить резкие обвалы в экономике, что удается делать нашему правительству в плане макроэкономики", - подчеркнул Песков. Он отметил, что "стабильность обеспечивается несмотря на достаточно враждебную мировую экономическую и политическую обстановку".

Говоря о решении проблемы бедности в РФ, Песков призвал не связывать напрямую цены на нефть с доходами населения. "Мы живем в самой большой стране мира, в которой чудовищно маленькое население, которая прошла через страшные войны, через страшные периоды в своем развитии, прошла через развал Советского Союза", - напомнил он, добавив, что "негативные тенденции в демографии еще давлеют над нами". По словам Пескова, эти демографические ямы "преследуют нас, идут по синусоиде и будут идти дальше". Поэтому, по словам Пескова, государству приходится тратить значительные ресурсы на исправление демографической ситуации.

Он указал, что еще одна существенная статья расходов - инфраструктура, которая требует постоянного развития. "Помимо этого, государство, чтобы сохранить и обеспечить свой суверенитет, должно защищать свои национальные интересы, должно заниматься обороной - это тоже очень дорогое удовольствие. Не каждая страна может себе его позволить, но наша страна не может без этого", - уверен представитель Кремля.

"Государство выполняет огромное количество функций, несмотря на это оно даже в самые сложные времена выполняет социальные обязательства, это является одним из важнейших приоритетов президента Путина", - заверил пресс-секретарь главы государства.