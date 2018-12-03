Ростех подтвердил просьбу перенести сроки ввода второй очереди ТЭС в Крыму

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Технопромэкспорт" (структура Ростеха) подтвердил планы по вводу первой очереди Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму до конца года, срок ввода второй очереди компания попросила отложить до марта 2019 года, сообщил ТАСС представитель "Технопромэкспорта".

"Действительно, мы обратились с просьбой о переносе сроков ввода в эксплуатацию на март 2019 года. Здесь есть несколько объективных факторов. Напомним, что первый раз срок переносился из-за задержки по не зависящим от нас причинам с поставкой основного оборудования, из-за чего сроки строительства ТЭС изначально существенно сдвинулись. Большую роль также сыграло отставание в строительстве инфраструктурных объектов, которые частично были сданы лишь осенью этого года и до сих пор не готовы в полном объеме, - это зона ответственности местных подрядных организаций", - сказал представитель "Технопромэкспорта".

Еще одной причиной отставания от графика стала проблема с недобросовестными подрядчиками, с которыми "Технопромэкспорт" столкнулся при производстве отдельных видов работ на вспомогательных объектах.

"На сегодняшний день подрядная организация заменена, на устранение дефектов и последствий ее работы теперь уходит дополнительное время. И замечания Ростехнадзора справедливы. В настоящий момент мы заканчиваем работу над устранением замечаний и в ближайшие дни предъявим результаты Ростехнадзору. Все основные работы по первым энергоблокам планируется завершить до 7-10 декабря, до конца текущего года мы планируем полностью сдать первую очередь", - добавил он.

По словам представителя "Технопромэкспорта", на сегодняшний день работы на энергоблоках обеих ТЭС находятся в финальной стадии. Первые энергоблоки успешно запущены и в режиме пусконаладки уже два месяца практически непрерывно поставляют в сеть энергию в объеме почти 500 МВт. Вторые энергоблоки планируется вывести на номинальную мощность до конца года. "Что касается ввода в эксплуатацию второй очереди, то здесь наша готовность также высока, сроки в большей степени сейчас зависят от темпов строительства местных сетевых объектов", - добавил представитель "Технопромэкспорта".

Перенос сроков

Ранее два источника сообщили ТАСС, что первые блоки ТЭС в Крыму планируется ввести в эксплуатацию до конца года, по вторым блокам Ростех просит сдвинуть сроки ввода до конца марта 2019 года. Второй источник подтвердил ТАСС эту информацию, уточнив, что перенос сроков ввода согласован. В Минэнерго ТАСС сообщили, что получили предложение Ростеха об очередном переносе срока ввода электростанций в эксплуатацию, однако решение принимает правительство РФ.

"Предложение по вопросу переноса сроков поступило от ГК "Ростех", однако мы не видим для этого правовых оснований. Такие решения принимаются правительством Российской Федерации", - сказали в Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что в части ввода в эксплуатацию в настоящее время реализованы мероприятия по схемам выдачи мощности для первой очереди ТЭС, а также по подводящим газопроводам, сейчас идет процедура оформления документов на ввод этих объектов в эксплуатацию. По окончании реализации указанных мероприятий будет обеспечен ввод станций в эксплуатацию.

История вопроса

Структура Ростеха - "Технопромэкспорт" - ранее подала несколько исков к "Крымэнерго", в которых просит обязать госпредприятие республики ввести в эксплуатацию линии электропередачи, необходимые для запуска Балаклавской и Таврической ТЭС на Крымском полуострове. Арбитражный суд Крыма принял заявления к рассмотрению.

Первые энергоблоки обеих станций должны были ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года, сроки уже переносились из-за задержек с получением разрешительных документов и со строительством инфраструктуры, за которую отвечает регион. Согласно распоряжению правительства, второй блок станции в Севастополе должны были ввести в октябре этого года, в Симферополе - в ноябре.

В октябре замглавы Минэнерго Андрей Черезов сообщал ТАСС, что в настоящее время в тестовом режиме запущены первые блоки обеих станций. Вырабатываемая ими электроэнергия уже поставляется в сеть, подписан договор с "Системным оператором", что позволяет станциям продавать электроэнергию на оптовом рынке, но до ввода в эксплуатацию объектов "Технопромэкспорт" не будет получать тариф на мощность.