"Норникель" модернизировал дата-центры своих крупнейших предприятий

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Норникель" завершил модернизацию инженерной инфраструктуры центров обработки данных на двух ключевых производственных площадках - в Заполярном филиале и Кольской ГМК. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

"Обновление дата-центров является частью реализуемой "Норникелем" глобальной программы по внедрению высокопроизводительных вычислительных мощностей. Модернизация дата-центров позволила повысить их отказоустойчивость, увеличить емкость и достичь необходимого уровня безопасности хранения и обработки данных", - сообщает пресс-служба. Общая стоимость модернизации составляет более 450 млн рублей.

Модернизация двух дата-центров в Заполярном филиале компании позволила вдвое увеличить их полезную емкость. Помимо систем поддержки ИТ-инфраструктуры дата-центров, в рамках модернизации внедрена промышленная система диспетчеризации и управления, которая объединила весь инженерный комплекс филиала.

Осенью текущего года компания также завершила строительство двух новых дата-центров на Кольской ГМК - в городах Мончегорск и Заполярный.

Модернизация центров обработки данных в "Норникеле" проводится с 2015 года. Завершающим этапом проекта станет создание информационного кластера в Москве, который объединит информационные системы компании. В нем разместятся наиболее важные корпоративные информационные системы. Работа по модернизации дата-центров будет завершена к 2020 году.

Центры обработки данных представляют собой комплекс инженерной и IT-инфраструктуры, необходимой для обеспечения вычислительных мощностей с высоким уровнем надежности, отказоустойчивости и доступности. Они нужны для получения оперативной информации о состоянии и параметрах работы инженерных систем и технологических процессов.