Amazon вновь обогнала Microsoft по капитализации на бирже Nasdaq

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Компания Amazon вновь обогнала по рыночной капитализации Microsoft, свидетельствуют данные американской электронной биржи Nasdaq.

В частности, по состоянию на 20:44 мск капитализация Amazon составила $862,5 млрд при росте акций на 4,4%, до $1,764 тыс. за бумагу, а корпорации Microsoft - $857,8 млрд при росте акций на 0,8%, до $111,7 доллара за бумагу.

Первое место по капитализации занимает Apple с рыночной стоимостью в $864 млрд. При этом в ходе торгов Amazon на некоторое время обгоняла и Apple, отмечает агентство Reuters.

Впервые Amazon опередила Microsoft по рыночной стоимости в феврале 2018 года. Глава Amazon Джефф Безос возглавляет рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Основатель Microsoft Билл Гейтс занимает в нем вторую строчку.