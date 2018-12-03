В Белом доме заявили о необходимости реформирования ВТО

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Всемирная торговая организация (ВТО) остро нуждается в проведении реформ, с этим согласны почти все участники прошедшего в Аргентине саммита G20. Уверенность в этом выразил в понедельник экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу во время беседы по телефону с журналистами.

"На пленарных сессиях G20 <...> было практически единодушное и историческое признание того, что ВТО не работает, и, я процитирую итоговое коммюнике [саммита], "далека от поставленных задач". Давайте повторим, она остро нуждается в реформе", - отметил он.

По версии Кадлоу, который сопровождал американского лидера Дональда Трампа в Буэнос-Айресе, "это [критика ВТО] было слышно практически от каждого" участника саммита.

В субботу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что конкретные предложения по реформированию ВТО могут стать темой для обсуждения на следующем саммите Группы двадцати, который пройдет в Японии в 2019 году. При этом, как рассказал Силуанов, на одной из дискуссий саммита присутствовало руководство ВТО, которое отметило, что организация рассмотрит предложения лидеров "двадцатки".

История вопроса

Как заявил ранее генеральный секретарь ВТО Роберто Азеведо, в настоящее время на ВТО приходится около 98% мировой торговли. По его словам, многосторонняя торговая система обеспечивает стабильность и предсказуемость, что сыграло ключевую роль во время кризиса 2008 года. Глава ВТО также отмечал, что несмотря на то, что нынешняя торговая система "не идеальна", она представляет собой усилия правительств во всем мире, которые в течение 70 лет совместно работают над поиском путей сотрудничества в вопросах торговли и важно не потерять эти наработки.

Ранее Евросоюз представил предложения по одному из направлений реформирования организации - преобразовании апелляционного органа ВТО. Предложения будут переданы Генеральному совету организации 12 декабря. Данный проект уже согласован с Австралией, Индией, Исландией, Канадой, Китаем, Мексикой, Новой Зеландией, Норвегией, Южной Кореей и Швейцарией.

Саммит лидеров "двадцатки" прошел в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря и завершит председательство Аргентины, следующей страной, принимающей G20, станет Япония.