Citi: европейский рынок M&A может достичь десятилетнего максимума в 2018 году

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Объем сделок M&A (слияния и поглощения) в Европе по итогам 2018 года может вырасти на 44% и достигнуть максимума с 2007 года - $1,196 трлн, говорится в исследовании Citi.

В таком случае мировой рынок M&A может достичь $4,361 трлн. За 9 месяцев этого года объем сделок слияний и поглощений в мире составил $3,271 трлн.

"Этот год может занять третье место по объему сделок с 2006 года. Первый пик был по итогам 2007 года - $4,625 трлн, второй - в 2015 году ($4,451 трлн). А Европа по объему M&A и вовсе вернулась к уровням 2007 года", - пояснил председатель подразделения рынков капитала Citi по региону EMEA Луиджи де Векки.

Он выделяет три основных тренда на мировом рынке M&A в этом году. "Первый - возвращается протекционизм. Ранее сделки проходили в условиях глобализации, сейчас происходит смещение в сторону региональных сделок", - добавил он. По его словам, это привело к этому, что европейские антимонопольные регуляторы стали значительно дольше принимать решения по сделкам.

Второй тренд, по его словам, - значительный рост "активизма" среди инвесторов. "Мы видим растущий уровень активности среди активистов-инвесторов (инвесторы, которые покупают небольшие пакеты акций, чтобы иметь возможность влиять на решения компании - прим ТАСС). Второй - значительный рост активизма. Общий объем инвестиций от активистов достиг $130 млрд - рост составил 300% за десять лет", - сказал де Векки.

Третий тренд - у компаний на счетах скопились значительные суммы свободных денежных средств (примерно $1,7 трлн), но они заняли выжидательную позицию и пока не инвестируют эти деньги, заключил он.