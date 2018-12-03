Минфин доработает проект о реформе ОСАГО с точки зрения публичности договора

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Возможность заключать договор ОСАГО по обоюдному согласию страхователя и страховщика, предлагаемая Минфином в законопроекте по реформированию ОСАГО, вызвала замечания со стороны Главного государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ, сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев. Законопроект сейчас дорабатывается по поручению правительства с учетом замечаний, уточнили в пресс-службе Минфина.

Законопроект Минфина предполагает введение трех видов полисов ОСАГО с разными вариантами лимитов: 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 500 тыс. за вред имуществу, по 1 млн и по 2 млн рублей соответственно (сейчас - 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 400 тыс. рублей за вред имуществу). Документ вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех лет (сейчас максимум - год). Согласно проекту, страховщик будет обязан продать полис только с минимальным лимитом и сроком действия (500 тыс. рублей и один год), повышение лимита и сроков будет возможно по согласованию страхователя и страховщика.

"Усложнение и видоизменение договора ОСАГО предполагает возможность заключения договора по обоюдному согласию страхователя и страховщика. В то время как сейчас договор ОСАГО является публичным [страховщик не имеет права отказать в продаже полиса]. И ГПУ просит нас определиться: либо договор публичный, но тогда у страховой компании нет права отказать в заключении договора, либо если он не публичный, тогда так и напишите", - рассказал Моисеев.

По его словам, концептуальное замечание к проекту - только это, есть еще ряд технических. "С одной стороны, на мой взгляд, от публичности договора нужно постепенно отходить, это элемент либерализации ОСАГО. С другой стороны - поскольку есть обязанность граждан страховать свою ответственность, нужно предоставить какие-то гарантии того, что договор можно заключить. Это тяжелый момент, будем работать", - рассказал Моисеев.

Планируемые сроки внесения проекта в Госдуму он не уточнил. По словам источника ТАСС, знакомого с ходом обсуждения, Минфин планирует подготовить новую версию документа до конца 2019 года, но будет ли она согласована для внесения в Госдуму, сказать сложно.