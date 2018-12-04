СМИ: Японо-французский консорциум выходит из проекта по строительству АЭС в Турции

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Консорциум с участием частных и государственных предприятий Японии и Франции, который возглавляет японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries, намерен отказаться от участия в строительстве АЭС в турецком городе Синоп. Об этом сообщила во вторник газета The Nikkei.

По ее сведениям, это связано с ростом затрат на реализацию проекта до 5 трлн иен ($44 млрд), что примерно в два раза больше первоначальных оценок. Увеличение произошло из-за усиления требований безопасности после аварии на японской станции "Фукусима-1" в 2011 году, а также в связи с падением курса турецкой лиры. Mitsubishi Heavy Industries представила турецкому правительству окончательную смету по данном проекту летом этого года, однако стороны не смогли достичь компромисса по ряду пунктов, касающихся финансирования и стоимости электроэнергии после введения АЭС в эксплуатацию.

Как отмечает The Nikkei, решение консорциума негативно скажется на японской атомной промышленности, которая испытывает трудности как на внутреннем рынке, так и за рубежом. В результате единственным для японской стороны заграничным проектом в области мирного атома может остаться проект по строительству АЭС в Великобритании. Там планируется участие японской корпорации Hitachi, однако окончательно оно не подтверждено.

Первая турецкая АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 году. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. Общий объем инвестиций оценивается в $22 млрд. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной, при этом "Росатом" имеет право продать до 49% в проекте другим заинтересованным инвесторам.

Вторую атомную электростанцию Анкара собирается построить в городе Синоп на севере страны, на побережье Черного моря. Изначально стоимость проекта оценивалась в $22-25 млрд. Начало строительства было запланировано на 2017 год, однако до сих пор не началось.